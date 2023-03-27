Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.
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ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:07
ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації...
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Дивися повний текст
ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно
Додано: Чет 25 кві, 2024 12:07
Цирк на дроті. От хай ВАКС і їде в окупований Мелітополь конфіскувати все це.
Тут треба судити всіх хто приймав таке дебільне рішення.
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