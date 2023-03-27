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ВАКС конфіскував у голови
окупаційної адміністрації...

ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:07

ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації...

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.

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ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:07

Цирк на дроті. От хай ВАКС і їде в окупований Мелітополь конфіскувати все це.
Тут треба судити всіх хто приймав таке дебільне рішення.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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