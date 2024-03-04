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Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 кві, 2024 20:07
Пропонуємо до обговорення:
Вартість пального суттєво зросла з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І, як стало відомо, зростання ціни відбувається не через зростання попиту.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:07
Шановні читачі, скільки Ви витрачаєте коштів у місяць на заправку свого залізного коня?
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