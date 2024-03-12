У березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.)
Дивися повний текст
Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2024 00:12
Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|