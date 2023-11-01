Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.
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Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:28
Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
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Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
Додано: Сер 01 тра, 2024 00:28
Планів та понтів забагато, але:
За розпіареним планом від 11.11.2023
11.2023=Мілан\Італія=є
12.2023=Париж\Франція=немає
02.2024=Мадрид\Іспанія=тільки 30.04.24 та у Барселоні, але є
02.2024=Стамбул\Туреччина=немає
03.2024=Софія\Болгарія=немає
03.2024=Лондон\СК=є
04.2024=Дублин\Ірландія=немає
04.2024=Амстердам\Нідерланди=немає
Тобто 5:3 на користь порожніх бла-бла-бла.
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