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Починається подання заявок
на отримання субсидій на...

Починається подання заявок на отримання субсидій на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:54

Починається подання заявок на отримання субсидій на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1-го травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

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Починається подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв постраждалих регіонів: терміни
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:54

Таке можна тільки вітати. Хороша новина.
izmailovayana6
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Модератори: Ірина_, Модератор

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