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Job-hopping: плюси та
мінуси частої зміни роботи

Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:44

Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи

Пропонуємо до обговорення:
Job-hopping — це часта зміна роботи. Ставлення роботодавців до тих, хто часто змінює роботу, помʼякшується з кожним роком. Проте остання статистика свідчить, що все ж 40% компаній відмовляють такому кандидату.

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Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:44

Шановні читачі, а як ви вважаєте: коли працівник часто змінює роботу, то це говорить про його непостійність чи багатий досвід? Можливо, маєте приклади коли це заважало чи навпаки допомагало працевлаштуванню на нову роботу?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:13

Re: Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи

Модератор написав:Шановні читачі, а як ви вважаєте: коли працівник часто змінює роботу, то це говорить про його непостійність чи багатий досвід? Можливо, маєте приклади коли це заважало чи навпаки допомагало працевлаштуванню на нову роботу?
Ні про що насправді це не каже.
Faceless
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