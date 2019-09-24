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Finance.ua: Інвестуємо 50
тисяч гривень в криптовалюту

Finance.ua: Інвестуємо 50 тисяч гривень в криптовалюту
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:44

Finance.ua: Інвестуємо 50 тисяч гривень в криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Інструкція, як створити ваш перший криптогаманець й не тільки
Уявімо ситуацію, ви маєте 50 тисяч гривень, котрі планує інвестувати в криптовалюту. Цілі зрозумілі – примножити та зберегти. Але з чого починати, якщо ви ще зовсім не знайомі з ринком криптовалют? Як зробити таку інвестицію та уникнути надлишкових ризиків? Як досягти поставлених цілей?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:45

Дуже корисно і цікаво. Більше такого контенту. Цікаво що у вас з такого портфелю вийде
maximvasin10
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:07

Зберіг в закладку в надії, колись зайнятись тим ділом, шукаю освічену стратегію професійної людини, все цікаво більше даних статей.
o_chybii
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 21:40

Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:30

  balta_laska написав:Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.


а що тоді по вашому інвестиція
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:53

  balta_laska написав:Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.

Тоді яка ж мета такої купівлі, якщо на вашу думку це не інвестиція, просто так, щоб було)?
remark
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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