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Finance.ua: Інвестуємо 50 тисяч гривень в криптовалюту
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Інструкція, як створити ваш перший криптогаманець й не тільки
Уявімо ситуацію, ви маєте 50 тисяч гривень, котрі планує інвестувати в криптовалюту. Цілі зрозумілі – примножити та зберегти. Але з чого починати, якщо ви ще зовсім не знайомі з ринком криптовалют? Як зробити таку інвестицію та уникнути надлишкових ризиків? Як досягти поставлених цілей?
Дивися повний текст Інвестуємо 50 тисяч гривень в криптовалюту
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D2
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:45
Дуже корисно і цікаво. Більше такого контенту. Цікаво що у вас з такого портфелю вийде
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maximvasin10
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:07
Зберіг в закладку в надії, колись зайнятись тим ділом, шукаю освічену стратегію професійної людини, все цікаво більше даних статей.
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o_chybii
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Додано: Нед 12 тра, 2024 21:40
Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.
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balta_laska
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:30
balta_laska написав:
Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.
а що тоді по вашому інвестиція
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:53
balta_laska написав:
Це не інвестиція. Це просто покупка крипти. Нічого більшого.
Тоді яка ж мета такої купівлі, якщо на вашу думку це не інвестиція, просто так, щоб було)?
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