|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:11
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5610
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58
Banderlog написав:
я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут.
Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?
я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...
а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13226
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 16 чер, 2026 22:09
Shaman написав: Banderlog написав:
я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут.
Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?
я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...
а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає
Нагадаю і я. Повідомлення руських було що покровськ в вогневому оточенні а наші казали що такого нема. І ти тут з песікотом робили від шо там всьо чотко і під контролем.
А я писав що треба час щоб провірити як там.
То коли ти кажеш Покровськ реально залишили? Можеш написати не одним днем а +- тиждень.
А нащот логіки, то тобі я вже не перший раз пишу, логіка - знищення.
Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє. Знищити максимально економіку і мобілізаційний потенціал України. І ивони не спішать.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5526
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|29602
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|28773
|
|
|36
|328564
|
|