НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.
Дивися повний текст
Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:24
Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:33
Параша разрушила энергетику, а оплатить должно население олигархам восстановление. Странно как то получается. Жертва должна оплатить разрушения.
Подавайте иски о компенсации в международные суды и пущай оплачивает агрессор-параша разрушения.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:54
Re: Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
|