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Тарифи на електроенергію
суттєво зростуть: прогноз НБУ

Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:24

Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.

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Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
R2
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дорожче буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:33

Параша разрушила энергетику, а оплатить должно население олигархам восстановление. Странно как то получается. Жертва должна оплатить разрушения.
Подавайте иски о компенсации в международные суды и пущай оплачивает агрессор-параша разрушения.
me_for_registering
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:54

Re: Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ

  me_for_registering написав:а оплатить должно население олигархам восстановление.

Якщо населення хоче мати електрику, а не сидіти в темноті, то потрібно платити.
Дюрі-бачі
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Модератори: Ірина_, Модератор

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