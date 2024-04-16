Жителі столиці протермінували за спожиту електроенергію більше 450 млн грн.
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Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
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Додано: Вів 07 тра, 2024 00:32
Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не...
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Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
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