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Реновація хрущовок: хто буде
фінансувати (досвід країн ЄС)

Реновація хрущовок: хто буде фінансувати (досвід країн ЄС)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:29

Реновація хрущовок: хто буде фінансувати (досвід країн ЄС)

Пропонуємо до обговорення:
Реновація хрущовок, крім коштів державного та місцевого бюджетів, може відбуватись за рахунок фондів і грантів ЄС, безповоротних позик та субсидій і навіть на кошти приватних осіб.

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Реновація хрущовок: хто буде фінансувати (досвід країн ЄС)
R2
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