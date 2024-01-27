У першому кварталі 2024 року користувачі найбільше купували пристрої Apple та Samsung.
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Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...
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Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35
Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
Додано: Нед 12 тра, 2024 04:52
"Есть ложь, большая ложь и статистика". В конце статьи скромно упомянуто: "Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено". Если ещё и предположить (к сожалению, не нашёл описания методики рейтинга), что учёт в долларах, а не в проданных штуках, то результат не удивителен.
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