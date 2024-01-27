RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які смартфони користуються
найбільшою популярністю серед...

Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35

Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2024 року користувачі найбільше купували пристрої Apple та Samsung.

Дивися повний текст
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35

Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
yama
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9020 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 04:52

  yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?

"Есть ложь, большая ложь и статистика". В конце статьи скромно упомянуто: "Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено". Если ещё и предположить (к сожалению, не нашёл описания методики рейтинга), что учёт в долларах, а не в проданных штуках, то результат не удивителен.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 23.03.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:05

  yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?

по-моему всё логично, покупать могут (часто менять телефоны) только те, у кого есть деньги, а они же не будут покупать какую-то хрень не А-брендов
Примат
 
Повідомлень: 444
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:25

  Примат написав:
  yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?

по-моему всё логично, покупать могут (часто менять телефоны) только те, у кого есть деньги, а они же не будут покупать какую-то хрень не А-брендов

Ну да, ну да. Отчёт проданных смартфонов последние года. Я так понимаю, что по штукам: Samsung - 20.8% рынка, Apple - 17.3%. Надо полагать, что все оставшиеся 61.9% новых смартфонов просто закапывают бульдозером: не популярны, денег у их потенциальных покупателей нет. И тот же Samsung, у которого далеко не только флагманы, не меньше половины своего производства туда же.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 14 тра, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 23.03.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:31

  moveton написав:
  Примат написав:
  yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?

по-моему всё логично, покупать могут (часто менять телефоны) только те, у кого есть деньги, а они же не будут покупать какую-то хрень не А-брендов

Ну да, ну да. Отчёт проданных смартфонов последние года. Я так понимаю, что по штукам: Samsung - 20.8% рынка, Apple - 17.3%. Надо полагать, что все оставшиеся 61.9% новых смартфонов просто закапывают бульдозером: не популярны, денег у их потенциальных покупателей нет. И тот же Samsung, у которого далеко не только флагманы, не меньше половины своего производмтва туда же.

ничего не понял о том, что вы хотели сказать :|
по вашему на первом месте должна быть какая модель?
P.S. когда на улице, то наглядно видно, что у людей в основном либо iphone, либо самсунг, но может я не внимательный, когда что-то другое встречается, то даже интерес появляется, что это за диковинка такая неизвестная
Примат
 
Повідомлень: 444
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ на останньому місці серед європейських столиць за...
R2 » Вів 16 кві, 2024 14:35
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 14:42
Ірина_
5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
R2 » П'ят 26 січ, 2024 17:47
3 792
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2024 18:37
hazanovich_alexey
Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
R2 » П'ят 13 жов, 2023 19:16
1 577
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 жов, 2023 19:16
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (987)
14.05.2024 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.