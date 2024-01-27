Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...
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yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
"Есть ложь, большая ложь и статистика". В конце статьи скромно упомянуто: "Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено". Если ещё и предположить (к сожалению, не нашёл описания методики рейтинга), что учёт в долларах, а не в проданных штуках, то результат не удивителен.
yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
по-моему всё логично, покупать могут (часто менять телефоны) только те, у кого есть деньги, а они же не будут покупать какую-то хрень не А-брендов
Ну да, ну да. Отчёт проданных смартфонов последние года. Я так понимаю, что по штукам: Samsung - 20.8% рынка, Apple - 17.3%. Надо полагать, что все оставшиеся 61.9% новых смартфонов просто закапывают бульдозером: не популярны, денег у их потенциальных покупателей нет. И тот же Samsung, у которого далеко не только флагманы, не меньше половины своего производства туда же.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 14 тра, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Хрень якась , тобто у світі купують тільки преміум смартфони ? Згідно їх статистики більшість куплених телефонів це найдорожчі айфони ?
по-моему всё логично, покупать могут (часто менять телефоны) только те, у кого есть деньги, а они же не будут покупать какую-то хрень не А-брендов
Ну да, ну да. Отчёт проданных смартфонов последние года. Я так понимаю, что по штукам: Samsung - 20.8% рынка, Apple - 17.3%. Надо полагать, что все оставшиеся 61.9% новых смартфонов просто закапывают бульдозером: не популярны, денег у их потенциальных покупателей нет. И тот же Samsung, у которого далеко не только флагманы, не меньше половины своего производмтва туда же.
ничего не понял о том, что вы хотели сказать по вашему на первом месте должна быть какая модель? P.S. когда на улице, то наглядно видно, что у людей в основном либо iphone, либо самсунг, но может я не внимательный, когда что-то другое встречается, то даже интерес появляется, что это за диковинка такая неизвестная