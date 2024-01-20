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Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев відповідаючи на питання, чи допоможе перегляд тарифу у відновленні енергосистеми.
Дивися повний текст Чинний тариф на світло не покриває вартість його виробництва, — експерт
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:41
Меньше треба експортувати і все буде "покривати". Словоблуди.
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yiyode4540
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:02
yiyode4540
да не экспортируем уже. на днях был рекорд, импортировали за сутки 21 ГВт*ч, это была суббота. вполне возможно, что сегодня побьем. цена на рынке на сутки вперед около 5 грн. за кВт*ч
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summacut
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