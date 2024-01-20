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Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев відповідаючи на питання, чи допоможе перегляд тарифу у відновленні енергосистеми.
Дивися повний текст Чинний тариф на світло не покриває вартість його виробництва, — експерт
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:41
Меньше треба експортувати і все буде "покривати". Словоблуди.
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yiyode4540
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:02
yiyode4540
да не экспортируем уже. на днях был рекорд, импортировали за сутки 21 ГВт*ч, это была суббота. вполне возможно, что сегодня побьем. цена на рынке на сутки вперед около 5 грн. за кВт*ч
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summacut
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:56
yiyode4540 написав:
Меньше треба експортувати і все буде "покривати". Словоблуди.
Электроэнергию нельзя складировать на складе, атомная генерация дает "базу" - ровный график генерации, а маневренная генерация подстраивается под потребление. Генерация должна равняться потреблению (нагрузке), в противном случае может наступить блэкаут.
Поэтому если излишки уходят на экспорт, то это только плюс для работы энергосистемы.
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Примат
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Додано: Вів 14 тра, 2024 20:24
Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос
55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».
При этом 67% участников опроса считают, что государство должно помочь незащищенным слоям общества, если тариф будет увеличен. Также 70% опрошенных думают, что прошлогодний пересмотр тарифа позволил восстановить поврежденные объекты.
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GALeon
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Додано: Вів 14 тра, 2024 23:14
GALeon написав:Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос
55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».
Замовник опитування Метінвест
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2XL
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Додано: Сер 15 тра, 2024 07:09
2XL написав:
GALeon написав:Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос
55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».
Замовник опитування Метінвест
Опитування проходив менеджмент ДТЕКу
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GALeon
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