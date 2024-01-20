RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чинний тариф на світло не
покриває вартість його...

Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:08

GALeon Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 29.07.22
Подякував: 547 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:15

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
Рудий також тільки за https://nashigroshi.org/2023/04/24/ener ... erhoatomu/

я всегда был против "рынка электроэнергии" в украинских реалиях, я лично за оптовый рынок электроэнергии, который был до этого, где все затраты были оптимизированы, и тогда такое было невозможно. Сейчас да, типа рынок, формально да, нарушений типа нет, но все прекрасно понимают, что оно может быть как описано в статье.
Примат
 
Повідомлень: 449
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:20

  Дюрі-бачі написав:GALeon Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку.

ну так на него же (если я ошибаюсь поправьте) как раз и положена функция компенсации тарифа для населения, а в тариф входит не только генерация атомных. То о чем я писал, нужно как-то закрывать эту дыру, вот и закрывают.

например, вы продает хот-доги, к вам приходят органы, которым вы не можете отказать и говорят вам, что вы должны пенсионерам продавать по 1 копейке, как это повлияет на ваше ценообразование по хот-догу?
Примат
 
Повідомлень: 449
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:31

Re: Чинний тариф на світло не покриває вартість його...

Примат написав:
  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
Рудий також тільки за https://nashigroshi.org/2023/04/24/ener ... erhoatomu/

я всегда был против "рынка электроэнергии" в украинских реалиях....

А ще є ринок газу в українських реаліях, АП на воду, опалення, сміття... )))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:47

  Дюрі-бачі написав:Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)

А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8906
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1337 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 09:56

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)

А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).

интересные у вас причинно следственные связи в голове :mrgreen:
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
Примат
 
Повідомлень: 449
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже...
R2 » Суб 20 січ, 2024 20:51
3 578
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2024 14:01
Investor_K
Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких...
R2 » П'ят 23 лют, 2024 16:57
1 393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 16:58
finuser571
Вартість підтримки експлуатаційної готовності...
R2 » П'ят 23 лют, 2024 01:49
1 318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 01:49
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3977)
15.05.2024 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.