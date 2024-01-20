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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 09:08
GALeon Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку.
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:15
я всегда был против "рынка электроэнергии" в украинских реалиях, я лично за оптовый рынок электроэнергии, который был до этого, где все затраты были оптимизированы, и тогда такое было невозможно. Сейчас да, типа рынок, формально да, нарушений типа нет, но все прекрасно понимают, что оно может быть как описано в статье.
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:20
ну так на него же (если я ошибаюсь поправьте) как раз и положена функция компенсации тарифа для населения, а в тариф входит не только генерация атомных. То о чем я писал, нужно как-то закрывать эту дыру, вот и закрывают.
например, вы продает хот-доги, к вам приходят органы, которым вы не можете отказать и говорят вам, что вы должны пенсионерам продавать по 1 копейке, как это повлияет на ваше ценообразование по хот-догу?
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:31
Re: Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
А ще є ринок газу в українських реаліях, АП на воду, опалення, сміття... )))
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:47
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:56
интересные у вас причинно следственные связи в голове
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
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