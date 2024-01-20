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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 09:08
GALeon Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку.
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:15
я всегда был против "рынка электроэнергии" в украинских реалиях, я лично за оптовый рынок электроэнергии, который был до этого, где все затраты были оптимизированы, и тогда такое было невозможно. Сейчас да, типа рынок, формально да, нарушений типа нет, но все прекрасно понимают, что оно может быть как описано в статье.
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:20
ну так на него же (если я ошибаюсь поправьте) как раз и положена функция компенсации тарифа для населения, а в тариф входит не только генерация атомных. То о чем я писал, нужно как-то закрывать эту дыру, вот и закрывают.
например, вы продает хот-доги, к вам приходят органы, которым вы не можете отказать и говорят вам, что вы должны пенсионерам продавать по 1 копейке, как это повлияет на ваше ценообразование по хот-догу?
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:31
Re: Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
А ще є ринок газу в українських реаліях, АП на воду, опалення, сміття... )))
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:47
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:56
интересные у вас причинно следственные связи в голове
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
Додано: Сер 15 тра, 2024 10:43
Re: Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
Стратегічні об'єкти взагалі не можуть бути в повній приватній власності
Додано: Сер 15 тра, 2024 11:38
Дешевше буде сонячну панель прикріпити. На сніні чи даху.
На дрібні витрати і освітлення -- вистачить.
Додано: Сер 15 тра, 2024 11:42
если расход электроэнергии небольшой, то вам, по сути, без разницы 1 грн или 100 грн, так как условно 0 Квт-ч * 1 млн грн/ квт-ч = 0 грн
А вы бы озвучили стоимость панелей, контроллера, инвертора, проводов, розеток, работ по монтажу, чтобы "пересічні громадяни" понимали о какой сумме идет речь.
Додано: Сер 15 тра, 2024 11:58
Людина з`їдає на добу їжі на 2000ккал.
Це 2.326 кВт*год. Тут і 100 і навіть 200грв/кВт виправдані. Як-от, напр., сир з пліснявою та інші горгонзолки.
Людина сидить годин десять щодня у смартфоні.
Але це всього ~20Вт*год.
Що легко може бути зібрано навіть 5Вт батареєю з ціною 1000грв. І ще вистачить і на додатк.зарад в павербанці для освітлення.
Є навіть і павербанки з ліхтариком.
Якщо дешеве рішення на 5В не підходить -- думаю є багато організацій, які “озвучать”. Мені просто нецікаво...
Я люблю легкі по масі рішення, напр.
Зі всього 1Вт батареєю і старим смартфоном 2міс жив і багато читав у горах. Весь час заряджений...
І ні.
Навіть при 100грв за кВт... -- ота сон.бат вже вигідніша. Вона окупиться за пів року, а далі працюватиме у плюс.
Потужніші й важчі батареї -- ще швидша окупність...
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 15 тра, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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