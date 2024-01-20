Чинний тариф на світло не покриває вартість його...

Додано: Сер 15 тра, 2024 09:20

Дюрі-бачі написав: GALeon Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку. Дуже дивно, що при собівартості ее 1 грн. її Енергоатом продає по 3 грн. на ринку.

ну так на него же (если я ошибаюсь поправьте) как раз и положена функция компенсации тарифа для населения, а в тариф входит не только генерация атомных. То о чем я писал, нужно как-то закрывать эту дыру, вот и закрывают.например, вы продает хот-доги, к вам приходят органы, которым вы не можете отказать и говорят вам, что вы должны пенсионерам продавать по 1 копейке, как это повлияет на ваше ценообразование по хот-догу?