Чинний тариф на світло не покриває вартість його...

Дюрі-бачі
комерційний рівень - десь біля 8,00. Як з приводу підняття до комерційного рівня?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 16:20
Дюрі-бачі
комерційний рівень - десь біля 8,00. Як з приводу підняття до комерційного рівня?
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:27
Bobua
40 ват - це номінал, коли дуже сонячний день, сонце світить на панель під кутом 90 градусів і панель не нагрілась вище 40 градусів цельсія. А так - помножити на 2 чи на 4, тоді можна отримувати ці 40 ват. А ще конектори, кабель, і те, що ці 40 ват перетворить у щось, що зможе живити чи зарядний пристрій чи стабілізує для світла. А це (інвертор чи контроллер) висуває вимоги до мінімума вольтажу чи сили струму чи того і іншого разом. Тому - однозначно, одна панель на 40 ват працювати не буде. Потрібно більше.
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:31
BIGor
20 000 зелених - для автономної системи навіть занадто. тисяч у 5 вложитесь. Вистачить і на холодильник і на кондиціонер і на пралку і навіть на бойлер і навіть вночі на освітлення інтернет і телевізор. Але - для цього потрібно і метрів 10 квадратних площі під панелі. Ну і взимку - тільки одна лампочка... Немає сонця -немає енергії.
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:58
Так, так, кут я висталяв з десяток років у походах.
І водою поливав, дивлячись на струм крізь usb тестерик.
І навіть ват-вольтні характеристики знімав з батареї вдома. Цікаво було при якій напрузі вона найбільше віддасть.
Тому на знімний акум для смартфона подавав напругу напряму. Струм і так був малим, а по максимуму заряду -- відсікає контролерик у самому акумі.
12В акум при заряджанні має і 15В напруги? Чи більше?
Тому можливо, що так само є сенс заряджати напряму через герм.діод.
Єдина проблема -- може перезарядити... Тому простий відсікач при перевищенні макс.напруги -- не завадивив би.
Інвертор у 220В -- дуже невдала ідея, бо х.з. які на ньому втрати.
Я бачив з вентилятором -- а отже вони втрачають корисну енергію на нагрів.
А потім ще раз із 220 при зниженні.
Не норм.
Краще лишатись на 12В.
Хіба якісь домашні пристрої (ноути, смарти, павербанки) і досі не вміють на ній працювати?
Usb type-c -- і 20В дозволяє.
Ось платка:
А якщо пролистати вниз --- dc-dc модулик всього за 55грв, 15Вт без охолодження.
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