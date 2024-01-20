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Чинний тариф на світло не
покриває вартість його...

Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:20

Дюрі-бачі
комерційний рівень - десь біля 8,00. Як з приводу підняття до комерційного рівня?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:21

GALeon
Саме частково, бо є ще власники землі, заводів...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:27

Bobua
40 ват - це номінал, коли дуже сонячний день, сонце світить на панель під кутом 90 градусів і панель не нагрілась вище 40 градусів цельсія. А так - помножити на 2 чи на 4, тоді можна отримувати ці 40 ват. А ще конектори, кабель, і те, що ці 40 ват перетворить у щось, що зможе живити чи зарядний пристрій чи стабілізує для світла. А це (інвертор чи контроллер) висуває вимоги до мінімума вольтажу чи сили струму чи того і іншого разом. Тому - однозначно, одна панель на 40 ват працювати не буде. Потрібно більше.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:31

BIGor
20 000 зелених - для автономної системи навіть занадто. тисяч у 5 вложитесь. Вистачить і на холодильник і на кондиціонер і на пралку і навіть на бойлер і навіть вночі на освітлення інтернет і телевізор. Але - для цього потрібно і метрів 10 квадратних площі під панелі. Ну і взимку - тільки одна лампочка... Немає сонця -немає енергії.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:58

  Sam17a написав:Bobua
40 ват - це номінал, коли дуже сонячний день, сонце світить на панель під кутом 90 градусів і панель не нагрілась вище 40 градусів цельсія. А так - помножити на 2 чи на 4, тоді можна отримувати ці 40 ват. А ще конектори, кабель, і те, що ці 40 ват перетворить у щось, що зможе живити чи зарядний пристрій чи стабілізує для світла. А це (інвертор чи контроллер) висуває вимоги до мінімума вольтажу чи сили струму чи того і іншого разом. Тому - однозначно, одна панель на 40 ват працювати не буде. Потрібно більше.


Так, так, кут я висталяв з десяток років у походах. :)
І водою поливав, дивлячись на струм крізь usb тестерик.
І навіть ват-вольтні характеристики знімав з батареї вдома. Цікаво було при якій напрузі вона найбільше віддасть.

Тому на знімний акум для смартфона подавав напругу напряму. Струм і так був малим, а по максимуму заряду -- відсікає контролерик у самому акумі.

12В акум при заряджанні має і 15В напруги? Чи більше?
Тому можливо, що так само є сенс заряджати напряму через герм.діод.
Єдина проблема -- може перезарядити... Тому простий відсікач при перевищенні макс.напруги -- не завадивив би.

Інвертор у 220В -- дуже невдала ідея, бо х.з. які на ньому втрати.
Я бачив з вентилятором -- а отже вони втрачають корисну енергію на нагрів.
А потім ще раз із 220 при зниженні.
Не норм.
Краще лишатись на 12В.
Хіба якісь домашні пристрої (ноути, смарти, павербанки) і досі не вміють на ній працювати?
Usb type-c -- і 20В дозволяє.
Ось платка: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 88205.html
А якщо пролистати вниз --- dc-dc модулик всього за 55грв, 15Вт без охолодження. https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 95962.html А отже -- і без суттєвих втрат. 1Вт мабуть. На КРЕН схоже.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:36

Re: Чинний тариф на світло не покриває вартість його...

  Sam17a написав:комерційний рівень - десь біля 8,00. Як з приводу підняття до комерційного рівня?

Комерційний рівень - для комерційних споживачів. От поки АЕС не вибили, то вони покривають споживання населення і від них вартість значно нижча.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:31

  Дюрі-бачі написав:
  Sam17a написав:комерційний рівень - десь біля 8,00. Як з приводу підняття до комерційного рівня?

Комерційний рівень - для комерційних споживачів. От поки АЕС не вибили, то вони покривають споживання населення і від них вартість значно нижча.

Ага... Значить у ваших розетках виключно електрика з атомних станцій, а у підприємстві через дорогу - виключно з теплової станції... :D :D :D
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:39

  Bobua написав:[
Usb type-c -- і 20В дозволяє.
Ось платка: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 88205.html
А якщо пролистати вниз --- dc-dc модулик всього за 55грв, 15Вт без охолодження. https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 95962.html А отже -- і без суттєвих втрат. 1Вт мабуть. На КРЕН схоже.

Ну - зарядити телефон в сонячну погоду, висунувши панель з вікна можливо - сперечатись не буду. Я говорив про інше. Бо я чомусь звик, і до інтернету і до холодильника і до пральної машини і дуже мені подобається, коли натиснув вимикач і світло загорілось не з діода примотаного тоненькою проволокою до нормальної лампочки, а саме з цієї лампочки... І світло, чомусь, мені більше потрібно в темну пору доби, а тут без нормального аккумулятора ну ніяк... А так - носити з собою панель на 40 ват, для зарядки телефона - задоволення так собі... :D
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:07

  Sam17a написав:Bobua
40 ват - це номінал, коли дуже сонячний день, сонце світить на панель під кутом 90 градусів і панель не нагрілась вище 40 градусів цельсія. А так - помножити на 2 чи на 4, тоді можна отримувати ці 40 ват. А ще конектори, кабель, і те, що ці 40 ват перетворить у щось, що зможе живити чи зарядний пристрій чи стабілізує для світла. А це (інвертор чи контроллер) висуває вимоги до мінімума вольтажу чи сили струму чи того і іншого разом. Тому - однозначно, одна панель на 40 ват працювати не буде. Потрібно більше.

Там прямий кут сонця треба для номіналу. Якщо хмари - то йде біля мінус 80% від номіналу + ще кут впливає. Якщо дощ чи туман - так взагалі може бути 2%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:47

  Sam17a написав:
  Bobua написав:[
Usb type-c -- і 20В дозволяє.
Ось платка: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 88205.html
А якщо пролистати вниз --- dc-dc модулик всього за 55грв, 15Вт без охолодження. https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 95962.html А отже -- і без суттєвих втрат. 1Вт мабуть. На КРЕН схоже.

Ну - зарядити телефон в сонячну погоду, висунувши панель з вікна можливо - сперечатись не буду. Я говорив про інше. Бо я чомусь звик, і до інтернету і до холодильника і до пральної машини і дуже мені подобається, коли натиснув вимикач і світло загорілось не з діода примотаного тоненькою проволокою до нормальної лампочки, а саме з цієї лампочки... І світло, чомусь, мені більше потрібно в темну пору доби, а тут без нормального аккумулятора ну ніяк... А так - носити з собою панель на 40 ват, для зарядки телефона - задоволення так собі... :D


Акуми 12В теж у продажу є.
От від 159грв ща 9Аг! Але то аномалія.
https://ek.ua/ua/ek-list.php?katalog_=7 ... der_=price

Додати у фільтрі від 20Аг -- 1400грв 26Аг. За сонячний день буде повний. Як і ноути, смарти і павербанки...

Холодильник і пралка -- під великим питанням.
Але все решта буде. З великом запасом. Ще й продавати світло треба буде. :)

І не 100грв/кВтГ, як тут лякали, а значно дешевше.
Пів кіловата за сонячного дня. Окупність -- всього 2міс. А далі чистий прибуток. :)
От цієї весни. Вже місяць чи два нема дощів...
Bobua
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