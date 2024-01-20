Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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yiyode4540 написав:Меньше треба експортувати і все буде "покривати". Словоблуди.
ранее я писал, что экспорт с этим не связан. Но переспал и понял, что это ведь у нормальных людей. Теоретически, фактов у меня нет, а посмотреть на сайте Укрэнерго объемы у меня сейчас не получается, не открываются странички с объемами перетоков (диспетчерская группа ссылок у меня не открывается, пишет 404)), вы, возможно и правы, но это означает, что нам отключают электроэнергию только для того, чтобы можно было по законам физики "гнать" объемы на экспорт. Если это действительно так, то мне становится очень грустно, так как это означается, что наши граждане это мусор и второй сорт. Надеюсь, что это только мои ошибочные, чисто теоретические, предположения. Я всегда отстаивал позицию энергетиков, но тут какие-то плохие мысли в голову полезли.
P.S. еще есть вариант, что нам "прикрыли" импорт электроэнергии, это также может быть причиной отключений, но без фактических цифр трудно делать какие-то выводы.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 16 тра, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
На балансуючому ринку цю електроенергію по 1 копійці за мегават-годину купує генерація ДТЕК Ріната Ахметова. Потім продає її споживачам за ринковою ціною — близько 3 000 грн/МВт·год. по 4.5, норм. бізнес, Бафет нервово покурює збоку
Дюрі-бачі написав:Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
цікаво, він хоч один блок збудував? чи інвестор на все готове?
думаю, що зараз пересічених помурижать блекаутами пару місяців, потім піднімуть тариф до "ринково обгрунтованого", і чарівним чудом блекаути пройдуть по принципу "якщо погано, то купи козу в квартиру, перетримай і продай - життя налагодиться"
Але якщо освітлення вже на 12 чи 24В -- то простіше. Цікава ідея. Робити освітлення в новобуді на низьку напругу, аби працювало і напряму від акума!
12В ніби буде краще, бо usb type-c ж уміє з ними працювати?
контроллер $5+- на аліекспресі, акумуляторна батарея для UPS 12В біля 1000+ грн, біля $2 DC/DC адаптер з входом 6..48В і на 5B USB, 18650 LiOn б.в. акк. по 25 грн+-, корпус+контролер USB повербанка 4 x 18650 біля $2 додатково, кому потрібно ~220В, то б.в. UPS 400..500 грн з олх, плюс проводи, клеми, скрутити/спаяти... просто космічні затрати