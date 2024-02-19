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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.
Дивися повний текст Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:54
Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
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FINlandia
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:56
FINlandia написав:
Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
скоріше за все звільнять заднім числом, чим доставлять
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flyman
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Додано: Пон 20 тра, 2024 22:11
Так і не побачив хоча б якусь законодавчу підставу для цього. "Нардеп сказав".
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