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Перевірки бізнесу: податкова
розширила перелік компаній

Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:53

Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба (ДПС) запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили.

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Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:53

Шановні читачі, а Ви схвалюєте перевірку ДПС?
Як думаєте, чи не занадто держава тисне на бізнес?
Ірина_
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