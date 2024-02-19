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Керівників компаній
каратимуть за неявку їхніх...

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...

Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.

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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:54

Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
FINlandia
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:56

  FINlandia написав:Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.

скоріше за все звільнять заднім числом, чим доставлять
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 22:11

Так і не побачив хоча б якусь законодавчу підставу для цього. "Нардеп сказав".
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:46

Re: Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...

Працюючі офіційно і сплачуючі податки хлопці будуть в гірших умовах, ніж звільнені до 18 числа. Так переможемо!
Є лише 1 питання- коли зиленській і квартал востаннє зробили щось хороше, коли це було?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:02

Якась агонія влади вже починається? Прочитав текст. Наказ від кого?
Від начальника тцк? Директору підприємства? Може накаже фолькштурм організувати з усіх працівників 25-60 і на власних машинах прибути для відправки на лбз?
alex lem
 
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