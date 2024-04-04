RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Київстар підвищує ціни
та деякі тарифні плани

Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 22:13

Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» з метою збалансування збільшених витрат на обслуговування абонентів і надходжень ініціював зміни для низки тарифних планів.

Дивися повний текст
Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 22:13

Все хорошо, если бы не наглая из ложь. Они повышали тарифы на 50 грн после блекаута. Контрактный безлим до войны был 225 грн. После блекаута подняли до 275 грн. А сейчас перевели на тариф за 350 грн с большим объемом и предложили как альтернативу тариф с меньшим объмом за 300! А не дешевле.
kolodka_eduard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у...
R2 » Вів 16 кві, 2024 15:13
3 590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 19:11
2XL
У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на...
R2 » Пон 15 кві, 2024 16:44
1 473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 16:44
Ірина_
Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
R2 » Чет 04 кві, 2024 16:19
4 1598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:04
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.