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У Києві зросли ціни на квартири:
скільки коштує «квадрат»

У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:45

У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»

Пропонуємо до обговорення:
За останні пів року на вторинному ринку Києва вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн.

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У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:46

У гривнях може й подорожчали, а в доларах впали і продовжують падіння, точніше піке, хоча деякі сегменти поки тримаються завдяки е-оселі
The_Rebel
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Модератори: Ірина_, Модератор

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