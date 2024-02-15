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У Нацбанку фіксують посилення
браку кваліфікованих...

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах.

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У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01

Може , є сенс піти працювати у банк.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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