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Майже удвічі більше: новий
тариф на світло хочуть...

Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:33

Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі, які впродовж місяця споживають понад 100 кВт електроенергії, будуть сплачувати за світло за новими тарифами.

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Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:34

що робіти тим хто не споживає російский газ ? отопленная будинку электричеством це буде геноцид ?
lsd08111982
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Модератори: Ірина_, Модератор

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