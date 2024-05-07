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Скільки нового житла ввели в
експлуатацію з початку року

Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:07

Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року

Пропонуємо до обговорення:
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м.

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Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:07

хто купує це житло, я особисто як в 2012 році придбав 1кк - з того часу жодних шансів на збільшення площі ....
sparshukov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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