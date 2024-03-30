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Як змінюються ставки за
депозитами та кредитами — звіт НБУ

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:55

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України знижує облікову ставку та інші ставки, за якими він проводить операції з банками, враховуючи стрімке сповільнення інфляції. Водночас зниження ставок поступово пожвавлює й кредитування.

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Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:55

Чим дешевші кредити тим більше рух коштів запрацює економіка В Україні а торгівля ОВДП дає тільки змогу банкам отримувати над прибутки під гарантії держави!
pankovic_sergij
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Модератори: Ірина_, Модератор

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