Відома програма для обміну повідомленнями «аська», якою вже 14 років володіє російська Mail.ru Group, припиняє роботу 26 червня.
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Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:25
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
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Дивися повний текст
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
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