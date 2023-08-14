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Легендарна ICQ назавжди
припиняє роботу

Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 11:25

Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу

Пропонуємо до обговорення:
Відома програма для обміну повідомленнями «аська», якою вже 14 років володіє російська Mail.ru Group, припиняє роботу 26 червня.

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Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 11:25

Ок, переходите на MyChat, не вижу проблемы
pikurov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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