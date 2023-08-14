Відома програма для обміну повідомленнями «аська», якою вже 14 років володіє російська Mail.ru Group, припиняє роботу 26 червня.
Дивися повний текст
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2024 11:25
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Додано: Вів 04 чер, 2024 09:53
Re: Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Їм ще хтось користувався?
Додано: Вів 04 чер, 2024 22:10
2XL очевидно, так, якщо хтось із контрагентів сидів на ній, і зв'язок був тільки через ICQ. Так, динозаври, але шо маєм, то маєм ))
Додано: Вів 04 чер, 2024 22:26
Re: Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Было время, общались там )))
Я помню QIP устанавливал, там куча статусов было прикольных ))
|