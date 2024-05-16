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Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:10
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн.
Дивися повний текст Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної плати в Україні
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R2
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Додано: Сер 05 чер, 2024 11:10
Раніше витрачав 1700 за середній чек в Ашані, а тепер 2600. Радий за авіаційний транспорт, що таке підвищення. Тільки от літаків в небі не бачив давно. Може підвищення у військовій авіації?
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mitchenko_ua
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