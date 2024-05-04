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Українське виробництво: які
автомобілі збирають в Україні

Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47

Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Попри це, в Україні в різні періоди виготовлялося, збиралося та збирається чимала кількість моделей. Розповідаємо про них.

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Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00

R2
Ну от написали Ви. Далі? Давайте розбиратися з дохідністю цього бізнесу. І з витратністю. Зрозуміємо,
що з фінансової та технологінчої точки зору має перспективу - проробимо та дамо старт (можливо, й собі).
Чесно кажучи, автопром став глобальним ринком. Нічого нового Ви тут виробляти не зможете. Можете побудувати якийсь заводик з виготовлення якіхось запчастин. Вони будуть повністю контролювати Вашу маржинальність. Далі суцільна конспірологія та пошук скритих камер ))
bfmgroup
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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