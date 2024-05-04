Попри це, в Україні в різні періоди виготовлялося, збиралося та збирається чимала кількість моделей. Розповідаємо про них.
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Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47
Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
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Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00
R2
Ну от написали Ви. Далі? Давайте розбиратися з дохідністю цього бізнесу. І з витратністю. Зрозуміємо,
що з фінансової та технологінчої точки зору має перспективу - проробимо та дамо старт (можливо, й собі).
Чесно кажучи, автопром став глобальним ринком. Нічого нового Ви тут виробляти не зможете. Можете побудувати якийсь заводик з виготовлення якіхось запчастин. Вони будуть повністю контролювати Вашу маржинальність. Далі суцільна конспірологія та пошук скритих камер ))
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