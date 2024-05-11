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Зеленський пояснив, чому
біженцям варто повернутися до...

Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:34

Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук.

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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 14:03

підтриую концептуально
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 14:43

  Investor_K написав:підтриую концептуально

Хрінь він каже, набір слів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 19:34

"А є напрямки над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишились без домівок — їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії»"

так чого ж лише патякати, а робити хто буде?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 20:19

Re: Зеленуяський пояснив, чому біженцям варто повернутися до

Первыми с закордонья вернуть сынулек Гетьманцева и Мосийчучки
Отбить им внутренние...ой, извлечь из них эбонитовой омоновской палочкой недостающие в ТЦК киловатты
Расшатать их зубки в допросной СБУ, ну чтоб пломбы там где нема врачей не выпали
Можно повредить папкой весом 25кг с компроматом на достопочтенных родителей ненужные в чистке печёной в буржуйке картошки пальцы
После 5ти минутного ВЛК и 10минутной учебки(показать где чека у гранаты и как вставляется рожок) - в окопы под Авдеевку, с приказом - "Ни шагу назад, иначе - расстрел!"
И тогда миллионы точно потянутся домой...
барабашов
 
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