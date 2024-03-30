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«Київстар» попереджає про
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«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:49

«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор «Київстар» готує зміни, які вступлять в силу вже з 13 червня. Це нововведення торкнеться застарілих тарифних планів.

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«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з 13 червня
R2
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