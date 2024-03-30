Мобільний оператор «Київстар» готує зміни, які вступлять в силу вже з 13 червня. Це нововведення торкнеться застарілих тарифних планів.
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«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з 13 червня
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Додано: Сер 12 чер, 2024 15:49
«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з...
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Дивися повний текст
«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з 13 червня
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