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Agro Invest Day

Agro Invest Day
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:56

Agro Invest Day

Вітання, форумчани!

1 липня виповнюється три роки з моменту відкриття ринку землі в Україні.
З початку 2024 доступ до нього отримали й підприємці та юрособи.

Чи почав бізнес масово скупляти землю після допуску на ринок?
Скільки реально заробити інвестору?
Які правила гри на ринку землі та які стратегії обрати?

Якщо Ви цікавитесь інвестиціями в землю — приходьте на Agro Invest Day, щоб розібратися, як усе працює.

Понад 20 спікерів поділяться власним досвідом і порадами, що допоможуть Вам зробити впевнений старт і стабільно заробляти.

Квитки на сайті
або за тел.: (093) 924 37 75.

Долучайтесь, щоб відкрити для себе нові інвестможливості!

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Ірина_
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