Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.
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Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26
Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
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Дивися повний текст
Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
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