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Чи встигне Україна відновити
енергосистему до...

Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26

Чи встигне Україна відновити енергосистему до...

Пропонуємо до обговорення:
Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.

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Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26

Шановні читачі, на Вашу думку, чого очікувати нам взимку?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:53

...ОПа
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