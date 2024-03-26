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Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.
Дивися повний текст Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:34
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