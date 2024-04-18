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Україна підписала кредитну
угоду з ЄС на 27 мільярдів євро

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:42

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024−2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету.

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Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 12:25

Re: Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів єв

лучше бы закон подписали о запрете брать кредиты, так как брать легко, отдавать очень тяжело, жить нужно по уровню доходов. Я понимаю, что отдавать будут другие, и текущей власти пофиг, но совесть нужно иметь (не в том смысле, что вы подумали).
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