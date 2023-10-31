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открыть счет
удаленно. какой банк?

открыть счет удаленно. какой банк?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:09

открыть счет удаленно. какой банк?

в каком банке можно счет открыть удаленно? карту хочу получить в лондоне. есть такие? благодарю
Jay
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 14:51

Можно узнать ещё какие банки могут отправить карту новой почтой. Монобанк вроде
strelyaeva1
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:36

Sense банк і багато інших

але мабуть колезі треба британський банк відкрити?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:43

strelyaeva1

у меня в привате и монобанке есть счета. монобанк карту выслал в польшу. сервис в целом радует. я последние 24 года постоянно проживаю в великобритании. счетов в местных банках хватает ) интересуют именно украинские банки в которых счет можно открыть удаленно, и карту чтобы выслали за пределы украины.
Jay
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:12

Jay зайдіть в тему фін.мону. Якщо ви нічого не декларуєте в україні то тільки втратите гроші коли прийде момент проходити фін.мон в банку (без укр декларацій ви їх навряд пройдете, а якщо надасте британські то можливо запитають документи на проживання в британії і запишуть в профайл, і по CRS дані зільють в британію назад).
adj
 
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