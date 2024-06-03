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Що буде, якщо не оновити
дані в ТЦК після 16 липня

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA

А Ви вже оновили дані?

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня 4.5 5 2
Так, у ТЦК
0
0
Так, через Резерв +
0
0
Так у УНАПі
0
0
Ще ні, але планую
50%
1
Ні, і не планую
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня

Пропонуємо до обговорення:
Всі військовозобов’язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.

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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31

Шановні форумчани, а Ви вже встигли оновити свої дані?

Пропонуємо голосування вище!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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