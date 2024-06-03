Всі військовозобов’язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.
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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Шановні форумчани, а Ви вже встигли оновити свої дані?
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