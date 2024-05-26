Як показаа останній звіт Європейського управління праці, Португалія стикається з нестачею робочої сили.
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Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані професії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 16:01
Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...
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Дивися повний текст
Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані професії
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