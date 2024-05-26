Як показаа останній звіт Європейського управління праці, Португалія стикається з нестачею робочої сили.
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Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані професії
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Додано: Вів 16 лип, 2024 16:01
Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...
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Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані професії
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:01
Ось і виходить що треба заробляти мінімум 1400€. В за ці всі професії дають 1000, з знанням мови 1200 Звісно інформатики і мед персонал получать біліше, але все рівно набагато менше ніж в сусідній Іспанії
Додано: Сер 17 лип, 2024 01:01
Насправді проблема в мізерних зарплатах, азіатів повно, тільки вони чомусь не поспішають кріпачити за копійки. Серед населення кожен сьомий - це іноземець (португальська статистика).
Кваліфікований робітник або працює вчорну, або їде в іншу країну ЄС, де зарплата набагато вища, а витрати менші.
Додано: Сер 17 лип, 2024 01:07
В економіці виробництво складає всього 30% з гаком ВВП, решта все послуги. Податки захмарні
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