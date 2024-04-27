RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Світові електромережі виходять
з ладу через аномальну...

Світові електромережі виходять з ладу через аномальну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:54

Світові електромережі виходять з ладу через аномальну...

Пропонуємо до обговорення:
По всьому світу ризик відключення електрики стає дедалі серйознішим. Спекотніше літо означає різке зростання попиту на охолодження, оскільки високі температури призводять до провисання проводів і ризику виникнення лісових пожеж.

Дивися повний текст
Світові електромережі виходять з ладу через аномальну спеку, — Bloomberg
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100022
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через графіки відключень літієві акумулятори втратять... 1, 2
R2 » Чет 18 лип, 2024 14:04
15 1783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2024 23:12
Diman
Коли українці не страждатимуть через відключення світла:...
R2 » Чет 18 лип, 2024 20:29
4 259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2024 22:23
vitaliiangel
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит...
R2 » Суб 27 кві, 2024 09:17
2 952
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2024 09:20
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3403)
20.07.2024 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.