Зосередьтесь на онлайн-навчанні й усього за 14 днів та 16 занять ви будете: ⚡️ знати, як обирати справді перспективні об'єкти; ⚡️ вміти розраховувати їх окупність та дохідність; ⚡️ отримувати прибуток до 14% річних у валюті.
👨💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.
👨👩👦👦 Навчайтесь та інвестуйте у майбутнє своїх дітей і комфорт родини.
Маєте $5-10 тисяч заощаджень? Примножте їх завдяки інвестуванню в дохідну нерухомість! Із чого почати — дізнайтесь на курсі від Академії Мінфін
🏠 Цей інструмент набуває популярності попри ситуацію в країні, і ось щонайменше 3 причини:
▶️ збільшення капіталу — нерухомість дорожчає з року в рік; ▶️ пасивний дохід — ви отримуєте регулярний дохід від оренди об’єкта, а управління ним можна доручити компанії; ▶️ безпечність — нерухомість менш схильна до коливань ринку та впливу економічних криз, аніж інші інвестиції.
На онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» ви навчитеся аналізувати ринок, обирати інвестиційно привабливі об'єкти, зважувати ризики та розраховувати дохідність.
👨💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.
👵 Задумуєтесь про пенсію і плануєте накопичити кошти для більш-менш комфортного життя?
Інвестування в дохідну нерухомість може стати надійним джерелом пасивного доходу та накопичень на безбідну старість.
🏠 Які об’єкти зараз доступні в Україні? Апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.
Навіть з невеликим стартовим капіталом — $5-10 тисяч — ви зможете придбати один із таких об’єктів та заробляти до 14% річних у валюті.
👨💻Розберіться детально із цим інструментом на онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін. За 14 днів ви будете добре орієнтуватись на ринку нерухомості, бачити привабливі для інвестора можливості, оцінювати переваги та ризики кожного об'єкта.